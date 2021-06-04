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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saygılı: "Yeşil alanı artırıyoruz"

İHA

Başkan Saygılı: "Yeşil alanı artırıyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz duyarlı olmayız. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için tizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ve beraberindeki heyet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yapılan çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Müdürü Atar, "Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak çevreye yönelik her türlü olumsuz faaliyetin takipçisiyiz. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 'Sıfır Atık' Projesine önem veriyoruz. Bu vesile ile Dünya Çevre Günü, doğanın bize verdiği uyarıları tekrar tekrar hatırlayacağımız bir gün olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeşil alanı artırıyoruz”
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da “Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz duyarlı olmayız. Kırıkkale Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için tizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde Millet Bahçemiz, Büyük Şehir Parkı, yürüyüş yolları, yeni mesire alanımızda vatandaşlarımızın kullanım alanına sunduğumuz yeşil alanları artırıyoruz, ağaçlandırma çalışmalarından tutun şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda çevre en büyük önceliğimiz. Biz Kırıkkale’mizde çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir geleceği hep birlikte kuracağımıza inanıyor 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum” dedi.

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