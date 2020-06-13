İHA

Kırıkkale'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde otogaz kokusu hissedildi. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Kokunun yoğun olarak hissedildiği yerlerde tedbir amaçlı bekleyen 112 Acil Servis ekipleri de bir kişiye müdahalede bulundu.

"GAZ KAÇAĞINA RASTLANMAMIŞTIR"

İHA'da yer alan habere göre Kırıkkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada da, "Yaklaşık iki saattir, şehrin belli noktalarında yoğun bir gaz kokusu olduğu yönünde şikayet ve ihbarlar gelmektedir. Bahse konu yerlerde AFAD, Çevre ve Şehircilik, Belediye, KIRGAZ ve ilgili diğer birimlerimizce alan taraması yapılmakta olup yapılan ölçüm ve taramalarda gaz kaçağı gibi tehlike arz edecek bir hususa rastlanmamış, oksijen değerleri normal seviyede bulunmuştur. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek bir olumsuzluk bulunmamakta olup an itibariyle çalışmalar devam etmektedir" denildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kokunun mahallelerden geçen bir LPG tankerinden yayıldığını düşünen ekipler, geçiş yapılan güzergahları inceledi. Kentte paniğe neden olan koku sonrasında 'Kırıkkale' de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarından Twitter'da kısa sürede trend topic (TT) olan Kırıkkale, uzun süre gündemden düşmedi. Kullanıcılardan bazıları burada kokunun sebebini öğrenmeye çalışırken bazıları da duruma espriyle yaklaştı.