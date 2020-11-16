AA

Ülke genelinde az sayıda üniversite hastanesinde ve bir kısım özel hastanelerde uygulanan endoskopik ultrasonografi ve ERCP ile ameliyatsız tedavi, erken evre mide yemek borusu ve kalın bağırsak tümörlerinin tedavisinde Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemi, akalazya hastalığı tedavisi için de Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemi gibi ileri tedavi yöntemleri, bu merkezde de uygulanıyor.Merkeze Azerbaycan ve Kıbrıs ile yurt içinden birçok ilden hasta başvuruyor. Hastalar ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilirken herhangi bir ücret de ödemiyor.

- "Hastalarımızı bir sıkıntı olmadan şifa ile taburcu etmekteyiz"

Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze sadece mide ve bağırsak kanseri değil, karaciğer ve pankreasla ilgili birçok ilden hastanın başvurduğunu söyledi.

Burada kanserlerin hem ağrı terapileri hem de tanılarının konulması, aynı zamanda pankreasa yönelik hastalıkların komplikasyonlarının giderilmesi konusunda ülkedeki diğer merkezlerden daha farklı işlemlerin uygulandığını anlatan Gül, "Ağrı, Hakkari, Van, Azerbaycan, Kıbrıs ve birçok yerden buraya hasta gelmekte. Aslında referans merkezi. Hastalarımızı da bir sıkıntı olmadan şifa ile taburcu etmekteyiz. Burada yapılan birçok özellikli işlem, kısıtlı devlet hastanelerinde yapılmakta. Daha çok özel hastanelerde yapılan işlemler. Hastalarımız burada ücret ödemeksizin işlemlerini kolayca yapabilmekte."

Gül, merkezde uygulanan endoskopik ultrasonografi işleminin hem tanısal hem de tedavide kullanılan bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, endoskopik ultrasonografinin artık bütün dünyada birçok tanısal değerlendirmenin önüne geçtiğini aktardı.

Endoskopik ultrasonografinin, özellikle pankreas ve karaciğer hastalıkları tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu aktaran Gül, şu bilgileri verdi:"Bizim merkezimizdeki cihaz, çok iyi bir cihaz. Pankreasta 15 santimetre nekrozu kisti olan bir hastaya stent koyarak içerisindeki nekrozu cerrahiye ihtiyaç olmadan temizleyeceğiz. Yine merkezimizde erken evre mide ve kolon kanseriyle ilgili endoskopik, halk arasında kazı yöntemi olarak bilinen işlem yapılıyor. Pankreas kanserlerinde aort damarının önünde bulunan ganglion blokaji (sinir kökü) önüne enjeksiyon yapılarak hastanın ağrı tedavisi yapılıyor. Pankreas ve safra yolları kanserlerinin tanısında ve yine midede katmanları tutan kanserlerin tanısında endoskopik ultrasonografi uygulaması yapılıyor."

- "Hastaların şifa bulmasına yardımcı oluyoruz"

Doç. Dr. Bilal Ergül de özellikle erken evre mide, yemek borusu ve kalın bağırsak kanserlerinin endoskopi tedavileriyle ilgili ileri işlemleri yaptıklarını söyledi.Ergül, "Sadece lokal anesteziyle birlikte endoskopik olarak herhangi bir ameliyata gerek kalmadan dikişsiz bir şekilde hastaların işlemlerini yapıyoruz. Hastaları, tümör dokusundan belirli kriterlerine göre değerlendiriyoruz, eğer erken evredeyse bunu endoskopik olarak tamamen çıkartarak hastaların şifa bulmasına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce 75 yaşlarında bir vatandaşın televizyonlarda zeytin çekirdeğinin bazı rahatsızlıklarına iyi geleceğini duyup yemesi ve rahatsızlığın yine geçmemesi üzerine kendilerine geldiğini belirten Ergül, yapılan kontrollerde hastanın mide çıkışında bir ülser olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Yuttuğu zeytin çekirdeklerinin sindirilmediğini ve hepsinin midede olduğunu gördüklerini ifade eden Ergül, yaklaşık 3,5 saat süren bir operasyonla 444 zeytin çekirdeğini çıkarttıklarını kaydetti.

Tedavi için Aksaray'dan gelen sağlık memuru Murat Atmaca ise "Kolonda geniş tabanlı polip çıkması üzerine buraya geldim. Önce Ankara'ya gittim ardından doktorum buraya yönlendirdi. Burasıyla ilgili daha öncede araştırma yapmıştım. Buradaki doktorlara da teşekkür ediyorum. Çok ilgileniyorlar." dedi.