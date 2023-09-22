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        Haberler Dünya Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı

        Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı

        Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:28
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        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
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        Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu’nun yanına parça düştü” ifadelerini kullandı.

        Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        VATANDAŞLARA UYARI

        Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

        Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

        Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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