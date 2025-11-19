Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kırışıklıklara son! Ütüye gerek kalmadan kıyafetleri düzleştirmenin püf noktaları

        Ütü yoksa panik yok: Kırışıklıkları açmanın en pratik yolları

        Günlük koşturmacada ütü yapmak gözünüzde büyüyorsa, evinizdeki eşyaları kullanarak kıyafetlerinizi zahmetsizce düzleştirebileceğiniz pratik çözümler sizi bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ütü yapmadan kırışıklıklara son!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kıyafetlerin şık ve bakımlı görünmesini sağlamak için ütü yapmak çoğu zaman tercih edilir; ancak ütüleme hem zaman alabilir hem de bazı hassas kumaşlara zarar verebilir. Neyse ki, ütü kullanmadan da kıyafetlerdeki kırışıklıkları azaltmanın pratik yolları vardır. İşte uygulayabileceğiniz etkili yöntemler:

        Ofiste hijyen nasıl korunur?
        Ofiste hijyen nasıl korunur?
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!

        BUHAR YÖNTEMLERİ

        Banyo Buharı:

        Duş sırasında oluşan sıcak su buharı, kıyafetlerdeki kırışıklıkları yumuşatarak açılmasına yardımcı olabilir. Kıyafetinizi buharın yoğun olduğu kapalı bir banyoya asın ve bir süre bekletin.

        REKLAM

        Buhar Makinesi:

        Evinizde bir buhar makinesi varsa, kıyafetleri askıya asıp hafifçe buharlayarak kırışıklıkları kolayca giderebilirsiniz.

        SICAK SU SPREYİ

        Bir sprey şişesine sıcak su doldurun ve kıyafetin kırışık bölgelerine püskürtün. Su buharlaştıkça kumaş gevşer ve kırışıklıklar azalır. Uygulamanın ardından kıyafeti düzelterek asmanız yeterlidir.

        ELLE DÜZELTME

        Kıyafeti düz bir yüzeye serin ve ellerinizle nazikçe gererek düzleştirin. Kumaşı hafif baskılarla çekip düzenleyerek kırışıklıkların azalmasını sağlayabilirsiniz.

        YATAK ÜZERİNDE DÜZLEŞTİRME

        Kıyafeti yatağın üzerine serip üzerine hafif bir örtü ya da yatak örtüsü yerleştirin. Bir süre bu şekilde bırakıldığında baskı etkisiyle kırışıklıklar hafifleyebilir.

        REKLAM

        BUĞULU SU YÖNTEMİ

        Bir tencerede su kaynatın ve kıyafeti buhara yakın ama güvenli bir mesafede tutarak buharın etkisinden yararlanın. Bu yöntem özellikle ince ve hassas kumaşlarda işe yarar.

        SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

        Kıyafeti askıya asın ve saç kurutma makinesini sıcak hava modunda çalıştırın. Kırışık bölgeleri hedef alarak sıcak hava uyguladığınızda kumaşın daha hızlı düzleştiğini görebilirsiniz.

        KENDİLİĞİNDEN DÜZELME YÖNTEMİ

        Kıyafeti düzgün şekilde askıya asıp birkaç saat bekletmek çoğu zaman hafif kırışıklıkları gidermek için yeterlidir.

        GECE BOYUNCA DÜZELTME

        Yatmadan önce kıyafeti asıp üzerine hafif bir ağırlık (örneğin temiz bir havlu) yerleştirin. Gece boyunca bu baskı etkisi kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

        REKLAM

        ÖZEL KIRIŞIKLIK GİDERİCİ ÜRÜNLER

        Marketlerde satılan kırışıklık açıcı spreylerden yardım alabilirsiniz. Bu ürünler, kumaş üzerinde buhar etkisi oluşturarak kırışıklıkları kısa sürede hafifletir.

        HIZLI KURUTMA YÖNTEMİ

        Kıyafetleri yıkadıktan sonra gecikmeden asarak veya sererek hızlıca kurutmak, kırışıklık oluşumunu büyük ölçüde azaltır.

        Bu yöntemler sayesinde ütüye gerek kalmadan kıyafetlerinizi daha düzgün ve toparlanmış bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Kullandığınız yöntemi belirlerken kumaş türüne ve kırışıklığın derecesine dikkat etmeyi unutmayın.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!