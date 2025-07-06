Romalılar sabun kullanmazdı! Temizlik anlayışı bambaşkaydı… İşte Antik Roma’nın sizi çok şaşırtacak temizlik kuralları!

Sabun yok, klozet yok, duş ise hayal bile edilemezdi. Ama Antik Roma toplumu yine de temizlik konusunda kendine özgü bir düzen kurmuştu. Hamamlar, yağlar ve tuhaf temizlik araçlarıyla şekillenen bu dünyaya bir yolculuk yapalım...

(Görseller Antik Roma'yı temsilen çizilmiştir)

SABUN YOKTU, AMA TERLEME VARDI

Antik Romalılar günümüzdeki gibi sabunla temizlik yapmıyorlardı. Onun yerine, vücutlarını zeytinyağıyla kaplayıp ardından strigil adı verilen metal veya kemikten yapılmış kazıyıcılarla bu yağı ve kiri sıyırarak temizlik sağlıyorlardı. Bu uygulama genellikle spor sonrası hamamlarda yapılıyor, hem hijyen hem de sosyalleşme aracı olarak görülüyordu. Sabunun bilinmesine rağmen günlük kullanımda tercih edilmemesinin nedenlerinden biri, onun daha çok çamaşır yıkamada kullanılmasıydı.

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KAMUSAL HAMAMLARDA BİR ARADA TEMİZLİK

Hamamlar, Antik Roma toplumunun sosyal hayatında merkezi bir yere sahipti. Erkekler ve kadınlar genellikle ayrı saatlerde bu tesisleri kullanırdı. Hamamlar sadece yıkanma alanı değil, aynı zamanda spor yapma, kitap okuma ve sosyalleşme merkezleriydi. Sıcaklık derecelerine göre ayrılmış caldarium (sıcak), tepidarium (ılık) ve frigidarium (soğuk) odalarıyla vücut temizliği sistemli bir şekilde yapılırdı.