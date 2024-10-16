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        Kırklareli'nde barınakta 17 kedi ve köpek öldü; adli, idari soruşturma başlatıldı

        KIRKLARELİ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 8 köpek ve 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:15
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        Kırklareli'nde barınakta 17 kedi ve köpek öldü; adli, idari soruşturma başlatıldı
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        KIRKLARELİ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 8 köpek ve 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hayvanların hastalıklara bağlı olarak öldüğünü belirterek, "Adli makamlar zaten gerekli soruşturmayı başlattı. Bizler de idari anlamda gerekli soruşturmamızı başlattık. Bir ihmal varsa bununla ilgili gereğini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

        Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde son 48 saat içinde 8 köpek 9 kedi olmak üzere 17 hayvan öldü. Hayvanseverler ölümlere tepki gösterirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, konuyla ilgili yaptıkları incelemede hayvanların hastalıklara bağlı olarak öldüğünü söyledi. Bulut, ortaya çıkan bazı görüntülerin herkesin içini acıtıp, derinden üzüp yaraladığını belirterek, "Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle bana iletilen ve raporları da tutulmuş hastalıklar özellikle; köpeklerimizde kanlı ishal, gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz. Sonuna kadar da bu anlamda arkasındayız. Onlar da en az bizim kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar ve hepinizin o hassas duyarlılığına sahip mesai arkadaşlarımız. O anlamda biz sonuna kadar onların arkasındayız" dedi.

        'SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK'

        Hayvanların bertaraf edilmesine değinen Bulut, "Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet, görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi, gerekli idari soruşturmayı başlatıp, biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından, gerekse veterinerlerimiz tarafından konu incelenmekte olup, yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı

        Kırklareli Barosu bu akşam saatlerinde konuya ilişkin basın açıklaması yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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