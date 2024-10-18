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        Takibe alınan 2 hafif ticari araçta 12 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        KIRKLARELİ'de sürücüleri polisin ihtarına uymayan 2 hafif ticari araç, takiple durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:15
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        Takibe alınan 2 hafif ticari araçta 12 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        KIRKLARELİ'de sürücüleri polisin ihtarına uymayan 2 hafif ticari araç, takiple durduruldu. Araçlarda 12 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen 2 hafif ticari araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Takibe alınan araçların sürücüleri, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takviye ekiplerin de devreye girmesiyle takip edilen araçlar Pınar Mahallesi'nde durduruldu. Kontrol edilen araçlarda 12 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler N.G., S.İ. ve M.A, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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