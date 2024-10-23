Mobilya mağazası, yangında kullanılamaz hale geldi

KIRKLARELİ'de itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangında, mobilya mağazası kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli-İstanbul D100 kara yolunun birinci kilometresindeki mobilya mağazasında, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangında AFAD ve BOTAŞ ekipleri de hazır bulundu. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile bölgeye ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında mobilya mağazası, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.