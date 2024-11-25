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        Hız ihlali için plakaları sökülen 22 araç trafikten menedildi

        KIRKLARELİ'de radar ve Ortalama Hız Tespit Sistemi'ne (OHTS) girmemek için plakaları sökülen ya da kapatılan 22 araç, trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:25
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        Hız ihlali için plakaları sökülen 22 araç trafikten menedildi
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        KIRKLARELİ'de radar ve Ortalama Hız Tespit Sistemi'ne (OHTS) girmemek için plakaları sökülen ya da kapatılan 22 araç, trafikten menedildi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin radar ve OHTS'ye girmemek için araçların plakalarını söktüğünü ve kapattığını belirleyerek denetim yaptı. Babaeski ilçesinde yapılan denetimlerde bazı sürücülerin ön plakayı söktüğü, bazılarının da plakalardaki rakamları çeşitli yöntemle kapattığını tespit edildi. 22 sürücüye cezai işlem uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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