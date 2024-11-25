Hız ihlali için plakaları sökülen 22 araç trafikten menedildi

KIRKLARELİ'de radar ve Ortalama Hız Tespit Sistemi'ne (OHTS) girmemek için plakaları sökülen ya da kapatılan 22 araç, trafikten menedildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin radar ve OHTS'ye girmemek için araçların plakalarını söktüğünü ve kapattığını belirleyerek denetim yaptı. Babaeski ilçesinde yapılan denetimlerde bazı sürücülerin ön plakayı söktüğü, bazılarının da plakalardaki rakamları çeşitli yöntemle kapattığını tespit edildi. 22 sürücüye cezai işlem uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.