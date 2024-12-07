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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

        KIRKLARELİ'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükrü Mutlu yaralandı, eşi Hamdiye Mutlu ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:30
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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü
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        KIRKLARELİ'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükrü Mutlu yaralandı, eşi Hamdiye Mutlu ise hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyü yakınlarında meydana geldi. Şükrü Mutlu'nun kullandığı 39 SS 746 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALG 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hamdiye Mutlu'nun öldüğü belirlendi. Yaralanan Şükrü Mutlu ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hamdiye Mutlu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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