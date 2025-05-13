Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp intihar etti (2)
5SUÇ KAYDI BULUNUYORKırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
5SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Kırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.