Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp intihar etti (2) 5SUÇ KAYDI BULUNUYORKırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:51 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL