Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp intihar etti (2)

        5SUÇ KAYDI BULUNUYORKırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp intihar etti (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5SUÇ KAYDI BULUNUYOR

        Kırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Kakava ateşi 22 Mayıs'ta yakılacak
        Kırklareli'nde Kakava ateşi 22 Mayıs'ta yakılacak
        Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp in...
        Evini ve otomobilini yaktı, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp in...
        Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı başladı
        Kırklareli'nde Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Çalıştayı başladı
        Diyanet-Sen Kırklareli İl Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
        Diyanet-Sen Kırklareli İl Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldüren zanl...
        Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldüren zanl...
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı