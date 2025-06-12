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        Buğday tarlasında yangın (2)

        500DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Mezarlık mevkisindeki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:49
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        Buğday tarlasında yangın (2)
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        500DÖNÜM EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yeni Mezarlık mevkisindeki buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği söndürme çalışmalarının ardından tarlalarda soğutma çalışması yapılıyor. Yangında, buğday ve arpa ekili yaklaşık 500 dönüm tarlanın zarar gördüğü belirtildi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da bölgeye gelip söndürme çalışmalarını takip etti.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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