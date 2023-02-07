Kırklareli'nin nüfusu 2022 yılında 369 bin 347 kişiye yükseldi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin 2022 yılında nüfusu 369 bin 347 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Kırklareli'nde ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 bin 984 kişi arttı.

2021 yılında kentte 366 bin 363 kişi ikamet ediyordu.

İlde erkek nüfusun oranı 369 bin 347 kişi arasında yüzde 50,6'sına, kadın nüfus oranı ise yüzde 49,4'üne tekabül ediyor.

Kırklareli'nin yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 8,1 olarak kaydedilirken, nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 27. sırada yer aldı.

Nüfusun ilçelere göre dağılımında ise kent merkezinde 108 bin 550, Lüleburgaz'da 153 bin 903, Babaeski'de 46 bin 357, Demirköy'de 8 bin 961, Kofçaz'da 2 bin 125, Pehlivanköy'de 3 bin 380, Pınarhisar'da 17 bin 402 ve Vize'de 28 bin 669 kişi ikamet ediyor.

Kırklareli nüfusunun yaş ortalaması 40,6 olarak belirlendi.

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