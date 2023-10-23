Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 648 bin 575'e ulaştı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 648 bin 575'e ulaştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 648 bin 575'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 150 bin 313'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 180 bin 635, Tekirdağ'da 317 bin 627 oldu.

Geçen ay ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 645 bin 74 olarak kayıtlara geçmişti.