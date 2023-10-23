Lüleburgaz'da "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" Tatbikatı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (LÜDAK) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı.

Öğrenciler, senaryo gereği deprem süresince "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı.

Tatbikatta daha sonra öğrencilerin bahçede güvenli alana tahliye olmasıyla sona erdi.

LÜDAK Başkanı Mustafa Kalecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Herkesin afetlere hazır olması gerektiğini ifade eden Kalecik, afete yönelik alınan her bir tedbirin insan hayatına yönelik riskin azalmasını sağlayabileceğini belirtti.

- Karate turnuvası yapıldı

Kırklareli'nde iller arası karate turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 17 kulüpten 462 sporcu katıldı.

Turnuvada branşlarına göre tatamiye çıkan sporcular rakipleriyle karşılaştı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.