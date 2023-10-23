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        Otobüsünde bulunan hurda altın ve döviz için "biriktirdim" savunması yapan şoförün 5 yıl hapsi istendi

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla hurda altın ve döviz getirdiği iddia edilen otobüs şoförü 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:32
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        Otobüsünde bulunan hurda altın ve döviz için "biriktirdim" savunması yapan şoförün 5 yıl hapsi istendi
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        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla hurda altın ve döviz getirdiği iddia edilen otobüs şoförü 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık otobüs şoförü N.Ç. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık N.Ç'nin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait N.Ç. yönetimindeki otobüste sonradan oluşturulduğu tespit edilen bölümde 577 gram hurda altın, 320 bin 225 avro ve 17 bin 722 dolar ele geçirildiği aktarıldı.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık N.Ç, altın ve dövizlerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini belirtti.

        Altın ve dövizi yurt dışından bu şekilde getirmenin suç olduğunu bilmediğini ileri süren N.Ç, ele geçirilen dövizin yurt dışına otobüs taşımacılığı yaparak döviz ile kazandığı maaşından biriktirdiği para olduğu iddiasında bulundu.

        - Olay

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan N.Ç. yönetimindeki otobüs, 29 Temmuz'da Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüphe üzerine x-ray taramasına alınmış, arka kısmında yoğunluk tespit edilen araç hangar aramasına tabi tutulmuştu.

        Ekipler, otobüsün motor kısmında sonradan yaptırıldığı belirlenen bölümde, 577 gram hurda altın, 320 bin 225 avro ile 17 bin 722 dolar ele geçirmişti.

        Gözaltına alınan şüpheli N.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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