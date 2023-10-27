Kırklareli'nde 27 çiftçiye Macar fiğ ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında kent merkezi, Babaeski, Kofçaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçesinden 27 çiftçiye 4 bin 375 kilogram Macar fiğ ile 4 bin 275 kilogram yem bezelyesi teslim edildi.

Törene, İl Müdür Yardımcısı Ulaş Ay, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz Gökalp Muzikacı ile çiftçiler katıldı.

Ay, konuşmasında, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Her zaman üreticilerin desteklendiğini ifade eden Ay, ekilecek tohumlar ile hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının büyük oranda karşılanabileceğini kaydetti.

- Su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri denetimde, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri ve nakil vasıtaları kontrol edildi.

Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.