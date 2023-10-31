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        Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:08
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        Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

        Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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