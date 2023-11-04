Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Çanakcıoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile Hacıfaklı, Çayırdere ve Kurudere köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çanakcıoğlu, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Köy muhtarlarından devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, daha sonra devam eden yatırımları inceledi.

- Kızılay Haftası

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Vize temsilciği üyelerini makamında kabul etti.

Özdemir ziyarette, Türk Kızılay'ın ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kızılay Haftası'nın kutlu olmasını dileyen Özdemir, Türk Kızılay'ın en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardımların yanı sıra ülkenin kan ihtiyacının da karşılanmasında da önemli rol oynadığını belirten Özdemir, ayrıca hem yurt içi hem de yurt dışındaki doğal afet gibi zamanlarda mazlum ve mağdur insanların yardımına koştuğunu kaydetti.