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        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:01
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        Kırklareli Valisi Ekici, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Ekici, ilk olarak Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde bir bisiklet firmasının inşaatı devam eden tesisini gezdi.

        Tesisteki çalışmaları inceleyen Ekici, daha sonra Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesince düzenlenen Filistin'e yardım kermesine katıldı.

        AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın da katıldığı kermesin açılışı dualar ile yapıldı, ardından kermes gezildi.

        Ekici, son olarak Pehlivanköy Kaymakamlığına atanan Fatma Ballı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip brifing aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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