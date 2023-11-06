AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Sarıçam, merkezi gezip yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Sarıçam, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde sürdürülen çalışmaları takip etti.

- Emlak danışmanlığı sınavı yapıldı

Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 12 kursiyer katıldı.

Odanın konferans salonunda düzenlenen törende, sorumlu emlak danışmanı seviye sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlere yetki belgeleri verildi.