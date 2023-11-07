Kırklareli Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ekim ayı toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilen su ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik komisyon raporu okundu.

Komisyonca su ücretlerinin metreküp bazında 13 lira 69 kuruşa çıkarılması önerildi. Yeni ücret tarifesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kesimoğlu, konuşmasında, son günlerde ekonomik alanda çok büyük olumsuzlukların yaşandığını belirtti.

Maliyetlerin çok fazla arttığını ifade eden Kesimoğlu, "Malum olduğu üzere son günlerde her şeyin fiyatı oldukça arttı. Akaryakıt ve elektrik giderlerimiz de çok yükseldi. Büyük oranda biz bu maliyetleri göğüslüyoruz. Ancak buna rağmen sosyal devlet anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni ücret tarifemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Toplantı diğer maddelerin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin ardından sona erdi.