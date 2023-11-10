Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ülkesine ve milletine adadığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın en güzel yolu, veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet bıraktığı Cumhuriyet'imizi gelecek nesillerimize aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bırakmaktır. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır."