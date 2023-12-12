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        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:39
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        Kırklareli'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        G.A. idaresindeki 22 AK 556 plakalı otomobil Kaynarca beldesi yakınlarında M.E.A. yönetimindeki 34 DJ 8751 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada sürücü G.A. ile kamyonette bulunan A.Ş. ile A.T. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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