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        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:11
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        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Ekici, Çengerli, Ağayeri, Mutlu, Hazinedar ve Taşköprü köylerini ziyaret etti.

        İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceleyen Ekici, daha sonra muhtarlardan bilgi aldı.

        Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

        Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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