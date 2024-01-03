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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı.

        Kırklareli Göç İdaresince Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, il göç uzmanları Tuba Tümbül ve Cansu Erken ile yabancı öğrenciler katıldı.

        Tümbül, toplantıda kısa dönem ikamet, ikamet izin başvuru süreçleri, öğrenci ikametinde uygulanacak yöntem, turist ikametinde uygulanacak yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

        - Eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Babaeski Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinlikler değerlendirilirken, yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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