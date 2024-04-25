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        Kırklareli'nde kadın çiftçilere "İyi tarım uygulamaları" eğitimi verilecek

        Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:10
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        Kırklareli'nde kadın çiftçilere "İyi tarım uygulamaları" eğitimi verilecek
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        Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret Borsası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal üretimin hızla artığını söyledi.

        Köyden kente göç nedeniyle küçük aile işletme sayısının azaldığını ifade eden Karaca, göçün önüne geçmek için küçük aile işletme sayısının artması ve kadın çiftçilerin bilgi ve birikimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Eğitim çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Karaca, Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Karaca, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı, KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel tarafından protokol imzalandı.

        Proje kapsamında kadın çiftçilere iyi tarım uygulamaları eğitimi verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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