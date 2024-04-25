Kırklareli'nde kadın çiftçilere "İyi tarım uygulamaları" eğitimi verilecek

Konuşmaların ardından Karaca, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı, KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel tarafından protokol imzalandı.

Köyden kente göç nedeniyle küçük aile işletme sayısının azaldığını ifade eden Karaca, göçün önüne geçmek için küçük aile işletme sayısının artması ve kadın çiftçilerin bilgi ve birikimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret Borsası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal üretimin hızla artığını söyledi.

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