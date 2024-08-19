Kırklareli Üniversitesinde kayıtlar başladı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kayıtları başladı.

KLÜ Rektör vekili Prof. Dr. Nurettin Aka, Kayalı Kampüsünde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Aka, kayıt yaptıran öğrencilere belgelerini verdi.

Üniversitelerinin artık ilk tercih edilen üniversiteler arasında olduğunu ifade eden Aka, bu yıl 5 bin 302 öğrencinin kayıt yaptıracağını kaydetti.