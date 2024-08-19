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        Kırklareli Üniversitesinde kayıtlar başladı

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:53
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        Kırklareli Üniversitesinde kayıtlar başladı
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kayıtları başladı.

        KLÜ Rektör vekili Prof. Dr. Nurettin Aka, Kayalı Kampüsünde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

        Aka, kayıt yaptıran öğrencilere belgelerini verdi.

        Üniversitelerinin artık ilk tercih edilen üniversiteler arasında olduğunu ifade eden Aka, bu yıl 5 bin 302 öğrencinin kayıt yaptıracağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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