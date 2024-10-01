Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak'a atanan Birol Ekici'ye yeni görev yerinde başarı dileyen Geriş, Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan'a da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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