Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde açılış programı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2024-2025 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger, fakültenin konferans salonunda yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Fakültelerinde nitelikli ve özverili bir akademik kadro ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Bregger, öğrencilerin fakülte eğitimi sürecinde, atölye çalışmalarında ve jüri oturumlarında mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.