Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde açılış programı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2024-2025 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde açılış programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2024-2025 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

        Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger, fakültenin konferans salonunda yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

        Fakültelerinde nitelikli ve özverili bir akademik kadro ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Bregger, öğrencilerin fakülte eğitimi sürecinde, atölye çalışmalarında ve jüri oturumlarında mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

        Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Timur Kaprol da tasarım ve çevre konularında bilgi vererek, çevre bileşenlerini doğal, yapay ve sosyal veriler bağlamında üç başlıkta ele alındığını dile getirdi.

        İlk dersin ardından Bregger, Kaprol'a teşekkür belgesi takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan Pınarhisar ilçesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan Pınarhisar ilçesini ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi
        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa