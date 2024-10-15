Kırklareli'nde "Temiz Mahallem Projesi" devam ediyor

Kırklareli Belediyesince yürütülen "Temiz Mahallem Projesi" kapsamında sokaklarda temizlik yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdal Kocabalta, belediye temizlik ekipleri, vatandaşlar ve öğrenciler ile cadde ve sokakları süpürdü.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Temiz Mahallem Projesi" ile her mahallede temizlik yaptıklarını belirtti.

Vatandaşları duyarlılığından dolayı tebrik eden Bulut, "Başta muhtarımız Serdal Kocabalta’ya ve tüm Demirtaş Mahallesi sakinlerine gösterdikleri hassasiyet ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Projemiz kapsamında en temiz mahalle seçilecek mahalleye bir spor sahası kazandıracağız. Ayrıca, vatandaşlarımızdan Sıfır Atık Projesi kapsamında çevremizi korumak adına atıklarını doğru bir şekilde ayrıştırarak ilgili birimlere teslim etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre, daha güzel bir Kırklareli için el ele verelim." diye konuştu.