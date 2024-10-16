Kırklareli Baro Başkanı Neşetoğlu mazbatasını aldı

Kırklareli Baro Başkanlığına seçilen Mümün Neşetoğlu mazbatasını aldı.

Kırklareli Baro Başkanlığı konferans salonunda mazbata töreni düzenlendi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hatice Demirtaş Kale, törende Neşetoğlu'na mazbatasını teslim etti.

Neşetoğlu, yaptığı konuşmada, önceki yönetime teşekkür etti.

Kırklareli Baro Başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Neşetoğlu, önceki dönemlerde yakalanan başarının artarak devam edeceğini belirtti.

Avukatların onurlu bir mesleğin mensubu olduğunu dile getiren Neşetoğlu, baronun yeni yönetimi olarak özverili şekilde çalışacaklarını kaydetti.