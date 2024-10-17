Lüleburgaz'da çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ovacık köyünde İ.C. traktörü ile tarlada çalışma yaparken traktörün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köyde yaşayanlar su tankerleriyle yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
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