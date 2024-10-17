Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, kadın çiftçileri tebrik ederek hasadın bereketli geçmesini diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı dolayısıyla "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket" Projesi kapsamında pırasa hasadı yapıldı.

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