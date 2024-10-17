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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

        Turan, ziyarette, kooperatifin süt ürünleri üretim alanında incelemede bulundu.

        Kooperatif Başkanı Recai Ergün'den süt ürünleri üretimleri hakkında bilgi alan Turan, kooperatif yetkililerine görevlerinde başarı diledi.

        - Tarla Günü etkinliği yapıldı

        Vize ilçesindeTarla Günü etkinliği düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı dolayısıyla "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket" Projesi kapsamında pırasa hasadı yapıldı.

        Kadın çiftçilerin yetiştirdiği "İnegöl-92" ve "Kırıkköy" çeşidi pırasalar hasat edildi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, kadın çiftçileri tebrik ederek hasadın bereketli geçmesini diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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