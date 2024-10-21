Kırklareli'nde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yener İlkokulunda eğitim gören öğrencileri parka getirdi.
Öğrencilere genel trafik kuralları anlatıldı.
Teorik eğitimin ardından yaya geçitlerinde yaya önceliği, yolun karşısına geçme kuralları, okul servis araçlarına binme, inme konularında uygulamalı eğitim verildi.
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