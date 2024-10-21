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        Kırklareli'nde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:50
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        Kırklareli'nde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yener İlkokulunda eğitim gören öğrencileri parka getirdi.

        Öğrencilere genel trafik kuralları anlatıldı.

        Teorik eğitimin ardından yaya geçitlerinde yaya önceliği, yolun karşısına geçme kuralları, okul servis araçlarına binme, inme konularında uygulamalı eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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