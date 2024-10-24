Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 08:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Vali Ekici, makamında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Başakşehir Tapu Müdürü Hakan Yılmaz ile Roman Saha Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

        - Okul kantinleri ve yemekhaneleri denetlendi

        Kırklareli'nde okul kantinleri ile yemekhanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kantin ile yemekhanelerde hijyen, etiket ve ürünlerin saklanma koşullarını kontrol etti.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Korkma!
        Korkma!
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı
        Mobilya mağazası, yangında kullanılamaz hale geldi
        Mobilya mağazası, yangında kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına...
        Kırklareli'nin "pehlivan avukatı" yağlı güreş organizasyonlarında kol bağlı...
        Kırklareli'nin "pehlivan avukatı" yağlı güreş organizasyonlarında kol bağlı...
        "Kırklareli Rumeli Göçmenlerinin Dilleri Ne Kadar Korunmuştur" konferansı y...
        "Kırklareli Rumeli Göçmenlerinin Dilleri Ne Kadar Korunmuştur" konferansı y...
        Kırklareli'nde okul kantinleri denetlendi
        Kırklareli'nde okul kantinleri denetlendi