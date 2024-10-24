İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kantin ile yemekhanelerde hijyen, etiket ve ürünlerin saklanma koşullarını kontrol etti.

Vali Ekici, makamında Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Başakşehir Tapu Müdürü Hakan Yılmaz ile Roman Saha Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.

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