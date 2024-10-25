Kırklareli'nde yabancı uyruklu kadınlara eğitim verildi

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kadınlara "Şiddet ve Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele" eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenip işlemleri için Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde tutulan yabancı uyruklu kadınları ziyaret etti.

Kadınların isteklerini dinleyen yetkililer daha sonra Türkçe ve İngilizce olarak kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele konusunda bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele konularında verilen bu eğitimler, katılımcıların hak ve hizmetler konusunda bilinçlenmesini ve güçlenmesini sağlama amacı taşımaktadır." denildi.