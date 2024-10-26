Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

AA ekibi çiftçinin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.