Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da Cumhuriyet koşusu ve dart müsabakaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pınarhisar'da Cumhuriyet koşusu ve dart müsabakaları yapıldı.

        Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pınarhisar Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalara yaklaşık 90 öğrenci katıldı.

        Cumhuriyet koşusunda küçük kızlarda Pelin Çisem Tunga, küçük erkeklerde Ahmed Karahbel, yıldız kızlarda Yağmur Yıldız, yıldız erkeklerde Coşkun Doruk Doğan, genç kızlarda Elif Sude Ari, genç erkeklerde Enes Yaşar Demir birinci oldu.

        Dart müsabakalarında da yıldız kızlar ve erkeklerde Atatürk Ortaokulu takımları, genç erkeklerde İmam Hatip Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verilecek.

        - Gebe okulu eğitimleri

        Kırklareli'nde gebe okulunda ekim ayı eğitimleri tamamlandı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi aldı.

        Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

        - Peynir yapımı eğitimi verilecek

        Kırklareli Üniversitesince peynir yapımı eğitimi verilecek.

        Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde, şirden mayalı beyaz peynir, ricotta peyniri ve labne peyniri üretim aşamalarının anlatılacağı belirtildi.

        10 kursiyer ile sınırlı 8 saatlik eğitimin 2-3 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de ziyaretlerde bulundu
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü
        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Fonksiyonel Masa Başı Uzantılı Saha Tatbikatı yapıldı