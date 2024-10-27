Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde, şirden mayalı beyaz peynir, ricotta peyniri ve labne peyniri üretim aşamalarının anlatılacağı belirtildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi aldı.

Dart müsabakalarında da yıldız kızlar ve erkeklerde Atatürk Ortaokulu takımları, genç erkeklerde İmam Hatip Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pınarhisar Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalara yaklaşık 90 öğrenci katıldı.

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