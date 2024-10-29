Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ve kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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