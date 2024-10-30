Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13' hükümlü 33 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13'ü hükümlü 33 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13'ü hükümlü 33 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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