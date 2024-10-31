Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçesinde yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.

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