Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Tuğgeneral Köse'yi ziyaret etti

Ziyarette, başkan yardımcıları Kürşad Yamaner, Burak Süzülmüş ve Sabri Çınar da yer aldı.

Gururlu ve sevinçli olduklarını ifade eden Bulut, 102 yıl önce yazılan kahramanlık destanının bugünde aynı ruhla korunacağını kaydetti.

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