Kırklareli'nde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

Durumu fark eden balıkçılar, diğer balıkçı teknelerinden yardım istedi. Büyük iki teknenin arasına bağlanan tekne batmaktan kurtarıldı.

İğneada limanından avlanmak için açılan Haydar Dönmezaşar'a ait "Efe 39" isimli 12 metrelik tekne bir süre sonra su almaya başladı.

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