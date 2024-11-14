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        Kırklareli'nde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:12
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        Kırklareli'nde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde su alan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.

        İğneada limanından avlanmak için açılan Haydar Dönmezaşar'a ait "Efe 39" isimli 12 metrelik tekne bir süre sonra su almaya başladı.

        Durumu fark eden balıkçılar, diğer balıkçı teknelerinden yardım istedi. Büyük iki teknenin arasına bağlanan tekne batmaktan kurtarıldı.

        Su alan teknedeki 5 kişi diğer teknelere alınarak limana getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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