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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:49
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği operasyonda G.J, S.D, G.T, U.C. ve B.İ'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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