Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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