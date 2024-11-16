Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ayağı ipe dolanıp ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ayağı ipe dolanıp ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Hürriyet Mahallesi'nde ayağına ip dolanan karganın ağacın dalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

        Ekipler merdivenli araçla eriştikleri kargayı mahsur kaldığı ağacın dalından kurtardı.

        Ayağındaki ip çıkarılan karga doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 32 haftalık doğan prematüre bebek yaşama tutundu
        Kırklareli'nde 32 haftalık doğan prematüre bebek yaşama tutundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde sürücülere "araçlara kışlık bakım" uyarısı
        Kırklareli'nde sürücülere "araçlara kışlık bakım" uyarısı
        Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, Kofçaz'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Kofçaz'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 33 şüpheli yakalandı