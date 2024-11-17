Vatandaşlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Özalp, Ankara gezisine katılan herkese teşekkür etti.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan vatandaşlar Anıtkabir, 1. ve 2. meclis binaları, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nü gezdi.

Balaban, köy muhtarı Faruk Gömal'dan köyde devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Balaban, Kömürköy'ü ziyaret ederek köy muhtarlığı hizmet binası ile köy meydanına yaptırılan Atatürk Anıtı'nın açılışına katıldı.

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