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        Karadeniz'de balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı görüntülendi

        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:51
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        Karadeniz'de balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı görüntülendi
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        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

        Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.

        Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.

        Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.

        Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine, martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

        Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizimde hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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