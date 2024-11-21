Karadeniz'de balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı görüntülendi

Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bizimde hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor." dedi.

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