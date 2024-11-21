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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:56
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu.

        Kentte aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

        Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

        İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

        Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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