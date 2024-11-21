Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu.
Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu.
Kentte aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.
Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.
İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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